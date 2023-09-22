По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 22-23 сентября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной над Норвежским морем и Скандинавией. На Кольский полуостров будет поступать тёплая и влажная воздушная масса: ожидаются временами дожди, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха в дневные часы до +11+16°.

Сегодня, 22 сентября, облачная с прояснениями погода. Ночью осадки, местами сильные, днём дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, на востоке заморозки до -2°, днём +11+16°.

* * *

В течение прошедшего периода водность на большинстве рек нашего региона увеличивалась, повышение за сутки составляло 1-6 см (на реке Поной до 31-38 см в сутки). 20 сентября уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-47 см.

20 сентября она была равна: на реках 5,8-11,0°, на горных реках около 5,0°, на озёрах и водохранилищах –10,0-14,0°, на оз. Ловозеро– 5,8.