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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.26 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём дожди

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 июня погоду Кольского полуострова будет определять: ночью малоградиентное барическое поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается, а днём – циклон, смещающийся с побережья Балтийского моря в северном направлении. Днём 12 июня, начиная с южных районов области, пройдут дожди.

13 июня наш регион будет полностью находиться под влиянием активного циклона с центром на севере Скандинавии: ожидается дождь, наиболее интенсивный ночью, местами сильный порывистый ветер, днём в отдельных районах возможны грозы.

14 июня циклон сместится на Баренцево море: ночью Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, а днём - под влиянием северной периферии циклона, формирующегося в районе Ленинградской области: в нашем регионе ожидается северо-восточный ветер и понижение температуры воздуха. Прохладная погода сохранится 15-16 июня.

Сегодня, 12 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём дожди. Ветер ночью слабый переменный, днём юго-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +16+21°, на крайнем востоке до +25°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём дожди. Ветер днём юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днём +18+20°.

13 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью восточный умеренный, местами сильный, днём юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°, на востоке области местами +22+27°. 14 июня - ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-восточный умеренный, местами сильный. Ночью без существенных осадков, днём дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13+18°.

13 июня в областном центре ожидается ветер ночью восточный, днём юго-западный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +11+13°, днём +19+21°. 14 июня - ветер ночью юго-западный, днём северо-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +14+16°.

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