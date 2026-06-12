Как сообщает Мурманское УГМС, 12 июня погоду Кольского полуострова будет определять: ночью малоградиентное барическое поле повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков не ожидается, а днём – циклон, смещающийся с побережья Балтийского моря в северном направлении. Днём 12 июня, начиная с южных районов области, пройдут дожди.

13 июня наш регион будет полностью находиться под влиянием активного циклона с центром на севере Скандинавии: ожидается дождь, наиболее интенсивный ночью, местами сильный порывистый ветер, днём в отдельных районах возможны грозы.

14 июня циклон сместится на Баренцево море: ночью Кольский полуостров будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, а днём - под влиянием северной периферии циклона, формирующегося в районе Ленинградской области: в нашем регионе ожидается северо-восточный ветер и понижение температуры воздуха. Прохладная погода сохранится 15-16 июня.

Сегодня, 12 июня, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём дожди. Ветер ночью слабый переменный, днём юго-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +16+21°, на крайнем востоке до +25°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём дожди. Ветер днём юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха днём +18+20°.

13 июня по Кольскому полуострову прогнозируется ветер ночью восточный умеренный, местами сильный, днём юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°, на востоке области местами +22+27°. 14 июня - ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-восточный умеренный, местами сильный. Ночью без существенных осадков, днём дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +13+18°.

13 июня в областном центре ожидается ветер ночью восточный, днём юго-западный умеренный. Ночью умеренный, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +11+13°, днём +19+21°. 14 июня - ветер ночью юго-западный, днём северо-восточный умеренный. Ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9+11°, днём +14+16°.