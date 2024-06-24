По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами дождь, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон с центром в Канино-Колгуевском районе. По Мурманской области ожидается местами дождь, ночью на востоке области возможно с мокрым снегом, в отдельных районах сильный порывистый ветер. 23 июня циклон постепенно заполнялся, ветер ослабел, интенсивность осадков уменьшилась.

Сегодня, 24 июня, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами дождь, грозы. Ветер ночью слабый южный, днём юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, на востоке области +3+8°, днём +19+24°.