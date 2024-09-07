По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами кратковременные дожди, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 7-9 сентября, Кольский полуостров будет находиться под влиянием двух барических образований – многоцентровой циклонической депрессии, занимающей Гренландское, Норвежское и Баренцево моря, и обширного антициклона над Европейской частью России. В этот период характер погоды в Мурманской области не изменится. Температура воздуха в ночные часы составит +9+14°, местами +3+8°, днём воздух будет прогреваться до +16 до +23°.

Сегодня, 7 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

7-9 сентября в Кольском, Печенгском, Ловозерском районах Мурманской области, в районе городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск ожидается IV региональный класс пожарной опасности.