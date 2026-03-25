По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами небольшие осадки в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами осадки. На дорогах гололедица, местами сильная.

Сегодня, 25 марта, в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, ночью сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -2º, днём +1+3°. Гололедица.

26 марта по Кольскому полуострову ожидается ветер юго-восточный, южный умеренный, днём местами сильный. Местами мокрый снег. Температура воздуха +1+6° в течение суток. Гололедица, местами сильная.

26 марта в Мурманске - ветер юго-восточный, южный умеренный. Временами мокрый снег. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +3+5°. Местами гололедица.

На водных объектах Мурманской области сохраняется зимний режим. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. На горных реках и порожистых участках — ледостав с полыньями, забереги.

Толщина льда на 20 марта на реках, озёрах и водохранилищах составляет 33-75 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 12-61 см. По прогнозу ФГБУ «Мурманское УГМС» в ближайшую неделю ожидаются положительные температуры воздуха в дневные часы, что может привести к ослаблению ледового покрова.

Выход на лед может быть опасен!