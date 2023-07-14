По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода, днём местами небольшой дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион будет находится, в основном, в малоградиентном барическом поле, в тёплой воздушной массе. По Мурманской области 14-15 июля местами пройдёт небольшой дождь. Преобладающая температура воздуха в дневные часы составит: 13 июля +21+26°, 14-15 июля +18+24°.

Сегодня, 14 июля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +20+25°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

С 12 по 17 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

V региональный класс пожарной опасности ожидается: 12-17 июля - в Печенгском районе и на западе Кольского района; 13-17 июля - в районе Мурманска, на востоке Кольского района, в Терском районе, в районе гг.. Апатиты и г. Кировск.

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В течение прошедшей недели уровни на реках Мурманской области, в основном, понижались с интенсивностью 1-4 см за сутки. На реках восточных районов и Терского побережья в период 3-8 июля отмечалось повышение уровней воды после прошедших осадков.

Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 2-8 см, на реках Восточных районов и Терского побережья, р.Туманная, Малая Белая, Куреньга - выше на 1-51 см.

13 июля температура воды на большинстве рек равна 14-19°С, на горных реках около 8°С, на озерах и водохранилищах – 10-19°С.