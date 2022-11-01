По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1-3 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона расположенного в районе Рязанской области. Ожидается относительно тёплая для этого времени года погода, в отдельных районах с туманами и незначительными осадками преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная Преобладающая температура воздуха от -3 до +2 градусов, с понижением в ночные часы 1-2 ноября в отдельных районах до -11 градусов.

Сегодня, 1 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснении до -11°, днём от -3 до +2°. Гололедица.