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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.22 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС,  1-3 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона расположенного в районе Рязанской области. Ожидается относительно тёплая для этого времени года погода, в отдельных районах с туманами и незначительными осадками преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная Преобладающая температура воздуха от -3 до +2 градусов, с понижением в ночные часы 1-2 ноября  в отдельных районах до -11 градусов.

Сегодня, 1 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснении до -11°, днём от -3 до +2°. Гололедица.

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Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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