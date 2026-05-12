По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами умеренный дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, местами дождь.
Сегодня, 12 мая, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +10+15°.
Сегодня в Мурманске облачная погода. Днём умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +10+12°.
13 мая по кольскому полуострову прогнозируется ветер южный юго-западный умеренный. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днём в отдельных районах небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +11+16°. 14 мая - ветер восточный, северо-восточный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём на севере +6+11°, на юге +11+16°.
13 мая в областном центре ожидается ветер южный юго-западный умеренный. Ночью умеренный дождь, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью +4+6°, днём +11+13°. 14 мая - ветер восточный, северо-восточный умеренный. Без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3+5°, днём +8+10°.