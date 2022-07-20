По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём в отдельных районах небольшой дождь, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-западная периферия активного циклона, смещающегося с центральной части России на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный ночью 20 июля, в отдельных районах порывистый ветер.

21 июля о наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут кратковременные дожди, днём воздух прогреется до +20+25°.

Сегодня, 20 июля, будет облачная с прояснениями погода. Днём в отдельных районах небольшой дождь. Грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +20+25°, на севере +15+20°.