По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период ожидается характерная для тёплых осенних дней погода, временами дождь и порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха от +3 до +9 градусов.

Сегодня, 8 октября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +6+11°.