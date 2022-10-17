По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклона, расположенного в районе северной Атлантики, 17 октября - южной периферии циклона, расположенного в центральной части Баренцева моря.

В этот период сохранится относительно тёплая погода, временами дождь и порывистый ветер.

Сегодня, 17 октября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный, днём на северо-западе северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +3+8°.