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Мурманская область. Арктика (16+)11.07.22 08:00

По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, днём местами сильный, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный 11 июля.

Сегодня, 11 июля, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, днём местами сильный, грозы. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +15+20°, местами до +25°.

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Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
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STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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