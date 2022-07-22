По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода Дождь, местами гроза

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 и 23 июля погоду Кольского полуострова будет определять обширная циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией, севером Норвежского моря и Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 22 июля +21+26°, на северо-западе области +16+21°, 23 июля +15+20°.

Сегодня, 22 июля, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +21+26°, на северо-западе +16+21°.