Мурманская область. Арктика (16+)22.07.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода Дождь, местами гроза
Как сообщает Мурманское УГМС, 22 и 23 июля погоду Кольского полуострова будет определять обширная циклоническая депрессия, расположенная над Скандинавией, севером Норвежского моря и Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 22 июля +21+26°, на северо-западе области +16+21°, 23 июля +15+20°.
Сегодня, 22 июля, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами гроза. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +21+26°, на северо-западе +16+21°.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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