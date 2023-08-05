По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 5 августа Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь различной интенсивности, местами грозы, температура воздуха днём +18+23°.

6-7 августа ожидается постепенное повышение атмосферного давления: осадки будут носить локальный характер, днём воздух прогреется 6 августа до +15+20°, 7 августа до +18+23°.

Сегодня, 5 августа, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы. Ветер ночью южный, днём северный умеренный. Температура воздуха ночью +12 +17°, днём +18+23°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

По 7 августа на северо-востоке Кольского района и на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.