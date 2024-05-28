Мурманская область. Арктика (16+)28.05.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 28-30 мая погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море.
28 мая по Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь различной интенсивности, температура воздуха в дневные часы +5+10°, местами +11+16°.
29 мая интенсивность осадков постепенно уменьшится, преобладающая температура воздуха днём составит +7+12°.
30 мая ожидается повышение температуры воздуха в дневные часы до +18+23°, на востоке области до +13+18°.
Сегодня, 28 мая, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, на юге +7+12°, днем +5+10°, местами +11+16°.
Комментарии
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Последние комментарии
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