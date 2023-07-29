По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Вологодской области на север Финляндии. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, дождь, местами сильный, в отдельных районах грозы и порывистый ветер, температура воздуха днем +11+16°, на востоке области до +21°.

30-31 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, температура воздуха в дневные часы 30 июля +14+19°, на востоке области +20+24°, 31 июля +15+20°, на севере области +10+15°.

Сегодня, 29 июля, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. В отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +9+14, днём +11+16°, на востоке области до +21°.