По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в центральной части Баренцева моря. В этот период сохранится относительно тёплая погода, временами дождь и порывистый ветер.

Сегодня, 18 октября, будет облачная с прояснениями погода. Дождь. Ветер юго-западный, на западе области северо-западный умеренный. Температура воздуха +3+8°.