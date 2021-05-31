Мурманская область. Арктика (16+)31.05.21 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду Мурманской области оказывает влияние циклон, смещающийся с Баренцева моря на юг Карского моря. В нашем регионе сохранится порывистый северо-западный ветер, временами осадки.
31 мая ожидается поворот ветра к западному направлению, адвекция более тёплой воздушной массы и постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 31 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +8+13°.
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