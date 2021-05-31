По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, на погоду Мурманской области оказывает влияние циклон, смещающийся с Баренцева моря на юг Карского моря. В нашем регионе сохранится порывистый северо-западный ветер, временами осадки.

31 мая ожидается поворот ветра к западному направлению, адвекция более тёплой воздушной массы и постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 31 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный, днём на северо-западе сильный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +8+13°.