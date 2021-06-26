По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 26-28 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +7+12°, днём 26 июня +12+17°, 27 и 28 июня +16+22°.

Сегодня, 26 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +12+17°.

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За прошедшие сутки уровни воды на реках нашего региона изменялись в пределах ± 14 см , на водохранилищах - 0,+ 4 см . Уровень воды на Иовском водохранилище превышает НПУ на 14 см . Уровни воды на водохранилищах Верхне-Туломском и Кумском относительно НПУ составляют ± 4 см . Приближается к отметке НПУ уровень на озере Имандра.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах составляет от 10,0° до 16,0°, на горных реках и на Серебрянском водохранилище - 4,5-7,0°.

На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км Окт. ж.д.) температура воды 25 июня в 8 часов мск была +14,0°.