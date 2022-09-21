По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определят активный циклон, смещающийся с Московской области на Архангельскую область и далее на юг Карского моря. По Мурманской области ожидается временами дождь, в горных районах с мокрым снегом, местами сильный порывистый ветер.

22 сентября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +1+6°, в отдельных районах заморозки до -2°, днём воздух прогреется до +7+12°.

Сегодня, 21 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, в горных районах с мокрым снегом. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +4+9°.

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Уровни воды за прошедший период повышались с интенсивностью 1-16 см в сутки. 20 сентября уровни воды на большинстве рек выше прошлогодних уровней на 1-29 см, на реках Чудзъок, Варзуга, Умба, Монча и Куреньга ниже на 1-20 см.

Температура воды равна: на реках 7,3-10,0°, на горных реках в среднем - 5,5°, на озёрах и водохранилищах – 6,7-12,0°.