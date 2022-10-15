По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклона, расположенного в районе северной Атлантики, 16 и 17 октября - южной периферии циклона, расположенного в центральной части Баренцева моря. В этот период сохранится относительно тёплая погода, временами дождь и порывистый ветер.

Сегодня, 15 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, утром туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +4+9°.