По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет обширный циклон в Баренцевом море. В этот период в нашем регионе ожидается преимущественно облачная с дождями погода.

21 апреля после прохождения холодного фронта осадки будут наблюдаться преимущественно в виде снега, а дневная температура воздуха по области не превысит +1+6 градусов.

Сегодня, 20 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +5+10°.