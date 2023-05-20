По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 мая погоду Кольского полуострова будет определять юго-восточная периферия обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, 20 мая в отдельных районах порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха в этот период составит ночью +3+10°, 20 мая местами заморозки до -1-3°, днём +17+22°.

22 мая в нашем регионе сохранится тёплая погода.

Сегодня, 20 мая, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный, днём на севере области сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, местами заморозки до -3°, днём +17+22°.