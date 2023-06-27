По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 июня Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит 27 июня +14+19°, 28 июня +18+23°, 29 июня +11+16°, на юге области +17+22°.

Сегодня, 27 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью+7+12°, днём +14+19°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

26-30 июня Печенгском районе, на севере Кольского района, в Терском районе Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.