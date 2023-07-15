По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 июля Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, температура воздуха в дневные часы составит 15 июля +19+24°, 16 июля +21+26°.

17 июля погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, кратковременные дожди, в отдельных районах порывистый ветер, температура воздуха днём +20+25°.

Сегодня, 15 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, днём +19+24°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

С 12 по 17 июня на большей части территории Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности.

V региональный класс пожарной опасности ожидается: 12-17 июля - в Печенгском районе и на западе Кольского района; 13-17 июля - в районе Мурманска, на востоке Кольского района, в Терском районе, в районе гг.. Апатиты и г. Кировск.