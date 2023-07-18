По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 июля погоду нашего региона будет определять поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +19+24°.

19 - 20 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии циклона, смещающегося с Вологодской области на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается временами дождь, 20 июля порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха в дневные часы 19 июля +16+21°, 20 июля +11+19°.

Сегодня, 18 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +19+24°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

До 19 июля в центральных и восточных районах Мурманской области ожидаются IV-V региональные классы пожарной опасности.