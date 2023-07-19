По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 19-20 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-западной периферии циклона, смещающегося с Вологодской области на Архангельскую область. По Мурманской области ожидается временами дождь, 20 июля порывистый северо-восточный ветер, температура воздуха в дневные часы 19 июля +16+21°, 20 июля +11+19°.

Сегодня, 19 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, гроза. Ветер ночью южный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +17+22°.

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В течение прошедшей недели уровни воды на реках нашего региона продолжали понижаться с интенсивностью 1-3 см за сутки. Уровни воды на большинстве рек ниже среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 1-11 см, на реках восточных районов и Терского побережья - выше на 1-24 см.

На большинстве водохранилищ отмечалось понижение уровней воды интенсивностью 1-5 см в сутки.

18 июля температура воды на большинстве рек была равна 15-20°С, на горных реках около 7-9°С, на озерах и водохранилищах – 10-18°С.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

По 19 июля в центральных и восточных районах Мурманской области ожидаются IV-V региональные классы пожарной опасности.