По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-западной периферии малоподвижного заполняющегося циклона с центром над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах порывистый северо-восточный ветер.

Сегодня, 24 июля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, днём местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +10+17°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

24 июля в районе Мурманска ожидается IV региональный класс пожарной опасности.