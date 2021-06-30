По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июня по Мурманской области ожидается смещение атмосферного фронта, поворот ветра к северному направлению, адвекция холодной воздушной массы с Баренцева моря: днём температура воздуха составит от +12 до +17°.

1 июля ночью существенных осадков не ожидается, днём местами пройдёт небольшой дождь и воздух прогреется до +18+23°.

Сегодня, 30 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +12+17°.