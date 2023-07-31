По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь. Температура воздуха в дневные часы +15+20°, на севере области +10+15°.

Сегодня, 31 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +14+21°.