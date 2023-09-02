По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 сентября Кольский полуостров будет ещё находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Европой.

3-4 сентября погоду нашего региона уже будет формировать обширный Североатлантический циклон. Эти барические образования позволят лету задержаться на Кольском полуострове. 2-4 сентября столбики термометров будут подниматься до отметок +15+20°, местами до +21+24°.

Сегодня, 2 сентября, облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью и утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +19+24°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

2-5 сентября на востоке Терского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.