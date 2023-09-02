Мурманская область. Арктика (16+)02.09.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 2 сентября Кольский полуостров будет ещё находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, расположенной над Северной Европой.
3-4 сентября погоду нашего региона уже будет формировать обширный Североатлантический циклон. Эти барические образования позволят лету задержаться на Кольском полуострове. 2-4 сентября столбики термометров будут подниматься до отметок +15+20°, местами до +21+24°.
Сегодня, 2 сентября, облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью и утром туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +10+15°, днём +19+24°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
2-5 сентября на востоке Терского района ожидается V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
-Скоро в эфире02:15«Медленное ТВ-Камин».05:25«Близко к сердцу». Художественный фильм, серия 3-4 (12+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)3 из 10 россиян уже решили, что установят самозапрет на выдачу кредитов-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 1 копейку, евро потерял почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания на энергоблоке №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 и 4 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты