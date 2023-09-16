По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с районов Норвежского моря на север европейской части России. В этот период по Мурманской области ожидается преимущественно облачная с дождями погода. Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до +7°, при прояснениях заморозки до -2°, в дневные часы +7+12°.

Сегодня, 16 сентября, облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6º, местами заморозки до -2º, днём +7+12°.