Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием атмосферного фронта, медленно смещающегося с районов Финляндии в восточном направлении. В этот период на западе и в центральной части Мурманской области ожидаются дожди и похолодание, лишь на востоке области ещё сохранится сухая и тёплая погода.
Сегодня, 16 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +12+17°.
Предупреждение о высокой пожарной опасности
16 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области и в Терском районе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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