По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием атмосферного фронта, медленно смещающегося с районов Финляндии в восточном направлении. В этот период на западе и в центральной части Мурманской области ожидаются дожди и похолодание, лишь на востоке области ещё сохранится сухая и тёплая погода.

Сегодня, 16 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, ночью в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, северный слабый. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +12+17°.

Предупреждение о высокой пожарной опасности

16 сентября на востоке Ловозерского района Мурманской области и в Терском районе ожидается IV региональный класс пожарной опасности.