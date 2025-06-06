Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью небольшой, местами умеренный дождь. Днём в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +17+22°.
7 июня - ветер юго-западный, южный слабый, днём в отдельных районах в порывах до умеренного. Местами небольшой, днём на юге области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +17+22°.
Сегодня, 6 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +17+22°.
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Последние комментарии
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