По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 14 июня наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается местами дождь.

15 июня - ветер западный, северо-западный умеренный, днём местами сильный. Местами дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +10+15°.

16 июня - ветер северо-западный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°.

Сегодня, 14 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +5+10°, на востоке области от 0 до +5°, днём +15+20°.

Предупреждение

14-17 июня на западе Терского района Мурманской области ожидается V региональный класс пожарной опасности.