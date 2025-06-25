Мурманская область. Арктика (16+)25.06.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная, северо-западная периферия циклона, образующегося на юге Скандинавии и смещающегося в восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами дождь.
26 июня - ветер северо-восточный, северный слабый, в отдельных районах умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14°.
27 июня - ветер северо-западный, северный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°.
Сегодня, 25 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём 9+14°.
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