По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная, северо-западная периферия циклона, образующегося на юге Скандинавии и смещающегося в восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами дождь.

26 июня - ветер северо-восточный, северный слабый, в отдельных районах умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +9+14°.

27 июня - ветер северо-западный, северный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°.

Сегодня, 25 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днём 9+14°.