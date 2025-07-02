По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, под влиянием северо-западной периферии циклонической депрессии, расположенной над Европейской территорией России. По Мурманской области ожидается местами дождь.

3 июля - ветер северный, северо-западный умеренный. Небольшой, ночью в отдельных районах умеренный дождь. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +10+15°.

4 июля - ветер северный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, днём на юге и востоке области сильный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +6+11°.

Сегодня, 2 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +13+19°.

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В конце третьей декады июня весеннее половодье на территории Мурманской области закончилось.

В начале июля уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 14-34 см, на реках Поной и Умба — на 39-76 см.

Температура воды за неделю существенно не изменилась и на 1 июля на большинстве рек она была равна 8-13°С, на горных реках 5-6°С, на водохранилищах – 6-14°С.