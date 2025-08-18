По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, ожидается прохождение циклона по территории Мурманской области. Ветер отвернет к северо-восточному направлению, пройдут дожди различной интенсивности.

Сегодня, 18 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +12+17°.

19 августа - ветер юго-восточный, восточный умеренный, днём на западе северный умеренный, местами сильный. Временами дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, на востоке +1+6°, днём +10+15°.

20 августа - ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Временами дождь, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +3+8°, днём +7+12°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

18 августа года ожидается высокая пожарная опасность - IV региональный класс пожарной опасности в г. Апатиты, г. Зашеек, г. Мончегорск, г. Оленегорск.

18 августа в Ловозерском, Терском районах и на востоке Кольского района Мурманской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.