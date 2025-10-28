Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 28 октября погоду Кольского полуострова будет определять северо-восточная периферия циклонической депрессии: местами пройдёт дождь, температура воздуха в дневные часы составит +1+6°.
29-30 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха от -1 до +4°.
Сегодня, 28 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +1+6°. Утром местами гололедица.
29 октября - ветер восточный, северо-восточный умеренный. Небольшой, ночью местами умеренный дождь. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток.
Последние комментарии
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
