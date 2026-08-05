Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии обширного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +12+17°.

6 августа циклон постепенно заполнится и влияние его на погоду нашего региона станет менее существенным: дождей станет меньше, температура воздуха в дневные часы повысится.

Сегодня, 5 августа, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха днём +10+17°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Днём небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный, утром и днём сильный. Температура воздуха днём +10+12°.