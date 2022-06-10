По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 июня Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Дождь пройдёт местами, температура воздуха существенно не изменится.

11 июня существенных осадков не ожидается, днём воздух прогреется до +15+20°, на востоке области до +10+15°.

Сегодня, 10 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +10+15°, на юге области до +20°.