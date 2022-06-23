По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +14+19°.

24 и 25 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается тёплая с кратковременными дождями погода.

Сегодня, 23 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.