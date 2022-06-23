Мурманская область. Арктика (16+)23.06.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, 23 июня погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклона с центром в Норвежском море. По Мурманской области местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +14+19°.
24 и 25 июня наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: ожидается тёплая с кратковременными дождями погода.
Сегодня, 23 июня, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +14+19°.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-Скоро в эфире16:30«Криминальная полиция». Художественный сериал, 17 серия (16+)17:30«Клинический случай». Научно-популярная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Свежая белокочанная капуста радует северян снижением цен, а яблоки огорчают их ростом-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают снижаться, курс доллара пошёл вверх-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)Кому повезло? В отдельных муниципальных образованиях не вырастут тарифы за определенные виды коммунальных услуг-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» внесён в Мурманскую областную Думу