По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: осадков станет меньше, ветер ослабеет, днём воздух прогреется до +15+20°.

Сегодня, 25 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер ночью северо-западный, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +15+20°.