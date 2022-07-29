По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 июля наш регион будет находиться, в основном, в поле повышенного атмосферного давления: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +13+18°.

30 июля ожидается смещение очередного циклона с Архангельской области на Белое море. По Мурманской области пройдут дожди различной интенсивности, в отдельных районах усилится ветер, температура воздуха понизится.

Сегодня, 29 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +12+17°.