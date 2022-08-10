По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Мурманская область находится под влиянием восточной, юго-восточной периферии циклона, смещающегося с района Исландии на запад Баренцева моря. По мере продвижения циклона, на Кольский полуостров будут поступать относительно тёплые и влажные воздушные массы с районов Атлантики. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая, преимущественно облачная с дождями погода.

Сегодня, 10 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +16+21°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По 11 августа в Ловозерском районе Мурманской области ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности.

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На большинстве рек Мурманской области продолжается повышение водности, вследствие прошедших дождей, местами сильных. В прошедшие 4 дня уровни воды на большинстве рек области повысились на 8-47 см, на р. Поной — понизились на 21-28 см. На горных реках изменение уровней воды составило1-2 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах 09 августа равна 14-19°, на горных реках 6-8°.