По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия антициклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода, в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы.

Сегодня, 20 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +22+27°.

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На реках Мурманской области сохраняется спад уровней воды, интенсивностью 1-4 см за сутки. В следствии ливневых дождей отмечаются небольшие локальные повышения уровней воды, по 1-2 см в сутки, на отдельных участках рек.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах 19 августа была равна 14-18°, на горных реках 6-8°.