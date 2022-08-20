Мурманская область. Арктика (16+)20.08.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет восточная периферия антициклона, расположенного на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода, в отдельных районах кратковременные дожди, местами грозы.
Сегодня, 20 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +12+17°, днём +22+27°.
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На реках Мурманской области сохраняется спад уровней воды, интенсивностью 1-4 см за сутки. В следствии ливневых дождей отмечаются небольшие локальные повышения уровней воды, по 1-2 см в сутки, на отдельных участках рек.
Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах 19 августа была равна 14-18°, на горных реках 6-8°.
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