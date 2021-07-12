По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 июля погоду Мурманской области будет определять циклон, смещающийся с Западной Европы в северном направлении. В нашем регионе ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дожди, наиболее интенсивные ночью 12 июля. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +18+23°, 11 июля на севере области +13+18°.

Сегодня, 12 июля, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +18+23°.

Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности

По Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности: в районе г.Мурманска, в Ловозерском районе, на севере Кольского района.