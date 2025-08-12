По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, 12 августа Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с севера Карелии в северо-западном направлении. По Мурманской области ожидаются дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы. 13-14 августа погоду будет определять малоградиентное барическое поле: местами пройдёт дождь.

Сегодня, 12 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, грозы. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.

13 августа - ветер южный, юго-западный, на северо-западе области северо-западный умеренный. Местами небольшой, на западе области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+23°.

14 августа - ветер юго-западный, западный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +17+22°.

Предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

12 августа в Печенгском районе и на западе Кольского района сохранится высокая пожарная опасность – IV региональный класс пожарной опасности.

12-15 августа в Ловозерском, Терском районах, на востоке Кольского района Мурманской области, в районе Мурманска сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.