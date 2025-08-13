По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь, грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклона, смещающегося с севера Карелии в северо-западном направлении. 13-14 августа погоду будет определять малоградиентное барическое поле: местами пройдёт дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит от +18 до +23°.

Сегодня, 13 августа, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, гроза. Ветер ночью юго-западный слабый, днём северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днём +17+22°.

14 августа – ветер юго-западный, западный умеренный. Местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +17+22°.

15 августа - ветер юго-западный, западный умеренный. Местами небольшой, днём на западе области умеренный дождь. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +16+21°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

13-15 августа в Ловозерском, Терском районах, на востоке Кольского района Мурманской области, в районе Мурманска сохранится чрезвычайная пожарная опасность - V региональный класс пожарной опасности.

* * *

На водных объектах Мурманской области продолжается летняя межень.

Уровни воды на реках ниже среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 1-9 см, на реках Лотта, Туманная, Чаваньга, Умба, Монча, Тумча и Малая Белая выше на 2-21 см

Температура воды на водных объектах составляет 14,0 -21,0°С, на горных реках 7,0-8,0°С.