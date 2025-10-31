Мурманская область. Арктика (16+)31.10.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами дождь, мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидаются местами осадки.
1 ноября ожидается понижение температуры воздуха.
Сегодня, 31 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь, мокрый снег. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.
1 ноября - ветер южный, юго-западный слабый. Местами небольшой мокрый снег, снег. В отдельных районах туман. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток, ночью при прояснениях до -9°.
Комментарии
Последние комментарии
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
